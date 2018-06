Stuttgart (SID) - Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart muss im badisch-schwäbischen Derby am Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky und Liga total! live) möglicherweise auf Mittelfeldspieler Timo Gebhart verzichten. Gebhart hat am Donnerstag wegen Problemen mit den Adduktoren nicht trainieren können und ist für den "Klassenkampf" (VfB-Manager Fredi Bobic) im Breisgau fraglich.

Auch die geplante Rückkehr von Kapitän Matthieu Delpierre ins Team ist unsicher, obwohl Trainer Christian Gross meinte, der Franzose habe "gut trainiert". Eine Entscheidung über Delpierres Einsatz falle erst am Freitag.

Das gilt auch für Khalid Boulahrouz, der ebenfalls über Adduktoren-Probleme klagt und am Donnerstag das Training abbrechen musste. Außerdem fehlen Gross Stefano Celozzi (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Philipp Degen (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Johan Audel (Knöchel-OP).

Camoranesi vor Debüt

Neuzugang Mauro Camoranesi steht indes vor seinem Pflichtspieldebüt für den VfB. "Bei ihm sieht es sehr gut aus, es ist gut möglich, dass er spielt", sagte Gross über den italienischen Weltmeister von 2006, der beim 3:2-Testspielsieg des VfB gegen den Drittligisten 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag für 63 Minuten zum Einsatz gekommen war. Camoranesi müsse sich zwar noch an "seine neuen Mitspieler gewöhnen", sagte Gross. Doch mit dessen "großer Erfahrung ist das kein Problem. Ich spüre, dass er mit Stuttgart erfolgreich sein will."

Erfolg hatte der VfB bisher zumindest in der Liga noch nicht - beide Spiele gingen verloren. "Es war nicht alles schlecht", sagte Gross, und betonte: "Wir greifen jetzt neu an. Es ist ein Derby, es geht hart zur Sache. Es wird ein Kampfspiel werden. Freiburg ist spielerisch stark und wird uns aufs Äußerste fordern. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft weiß, worum es geht."