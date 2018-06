Zagreb (SID) - Der WM-Dritte und Gastgeber Kroatien sowie der dreimalige Titelträger Italien haben bei der Wasserball-EM der Männer in Zagreb das Finale am Samstagabend (21.00 Uhr) erreicht. Die Kroaten, die bei zwei bisherigen Finalteilnahmen noch nie Europameister wurden, schalteten am Donnerstag in der Vorschlussrunde den Weltmeister und Olympiadritten Serbien mit 10:9 aus. Anschließend setzte sich Italien mit 10:8 gegen Olympiasieger Ungarn durch.

Deutschland war im Viertelfinale mit 2:6 am WM-Sechsten Italien gescheitert und spielt am Freitag (14.00) gegen den noch amtierenden Europameister Montenegro um den fünften Platz. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die EM 2012 in Eindhoven.