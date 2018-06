Inhalt Seite 1 — Rangnick und Hoffenheim trennen sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hoffenheim (SID) - Bundesligist 1899 Hoffenheim und Trainer Ralf Rangnick haben sich laut Bild am Sonntag überraschend getrennt. Demnach einigten sich der 52-Jährige und die Kraichgauer in beidseitigem Einvernehmen auf eine sofortige Auflösung des bis 30. Juni 2012 laufenden Vertrages. Den Kontrakt hatte Rangnick erst im Mai dieses Jahres vorzeitig verlängert.

"Wir können und werden das momentan nicht kommentieren", sagte TSG-Pressesprecher Markus Sieger auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) am Samstagabend. Am Sonntag werden die Hoffenheimer allerdings um 10.30 Uhr eine Pressekonferenz im Trainings- und Geschäftsstellenzentrum abhalten. Rangnick, der für eine Stellungnahme am Samstag nicht zu erreichen war, wird dabei ebenso anwesend sein wie Manager Ernst Tanner und Präsident Peter Hofmann.

Grund für die Trennung könnte der Wechsel von Luiz Gustavo zum deutschen Meister Bayern München sein. Die Bayern vermeldeten am Neujahrstag den Transfer des Brasilianers als perfekt, die TSG verliert damit einen ihrer wichtigsten Spieler.

Rangnick über Verhandlungen im Unklaren gelassen

Rangnick hatte sich zuletzt darüber beklagt, dass er über die Verhandlungen nicht informiert worden sei. "Ich wusste von nichts", sagte Rangnick. Er wollte den 23-Jährigen, der in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2014 besaß, frühestens im Sommer abgeben. Einen vorzeitigen Wechsel hatte er als "schlechtes Zeichen an die Fans und die Mannschaft" bezeichnet. Der Klub könne einen seiner wertvollsten, besten und konstantesten Spieler nicht abgeben, wenn man noch solche Möglichkeiten in der Liga hätte.

Mäzen Dietmar Hopp waren die Bedenken des Trainers offenbar egal. Luiz Gustavo erhält nun beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2015, als Ablösesumme waren zuletzt 15 Millionen Euro im Gespräch.

Zwischen Hopp und Rangnick war es immer wieder einmal zu Unstimmigkeiten gekommen. Rangnick forderte weitere Verstärkungen, Hopp verwies auf die wirtschaftliche Bilanz. Er sei immer der Meinung gewesen, dass Rangnick der richtige Trainer für Hoffenheim sei. Problematisch werde es nur, wenn er sage 'Er sei ein Champions-League-Trainer', hatte Hopp noch im August erklärt.