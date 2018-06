Köln (SID) - In Zürich findet heute ab 14.00 Uhr die Wahl zum Weltfußballer des Jahres statt. Den Titel machen drei Spieler des FC Barcelona unter sich aus. Lionel Messi, Andres Iniesta und Xavi stehen in der Endausscheidung. Bei den Frauen ist Deutschland dagegen mit Birgit Prinz und Fatmire Bajramaj vertreten.

Im Rennen um die Winterspiele 2018 steht heute ab 10.00 Uhr in München die Pressekonferenz vor der Abgabe des Bid Books am Dienstag in Lausanne auf dem Programm. Die Entscheidung über die Vergabe fällt dann am 6. Juli 2011 im südafrikanischen Durban zwischen München, dem als leichten Favoriten angesehenen südkoreanischen Pyeongchang und dem französischen Außenseiter Annecy.

Bei der Rallye Dakar wird heute die 8. Etappe gefahren. Dabei will Titelverteidiger VW seine Doppel-Führung in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigen.