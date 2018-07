Berlin (SID) - Bernd Schuster hat sich überrascht von der Entwicklung der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira beim spanischen Rekordmeister Real Madrid gezeigt. "Ehrlich gesagt, hatte ich Zweifel. Ich habe diese beiden Verpflichtungen nicht verstanden", sagte der Coach von Besiktas Istanbul, ehemals Trainer bei den Königlichen, dem kicker: "Sie waren aus meiner Sicht überflüssig, weil Real auf diesen Positionen gut besetzt war. Aber beide Deutschen haben bewiesen, dass sie reinpassen."

Dennoch traut Schuster, der in seiner aktiven Zeit beim FC Barcelona, Real und dem Stadtrivalen Atletico spielte, Madrid und Trainer Jose Mourinho den ganz großen Wurf mit dem Gewinn der Champions League nicht zu. "Ich weiß nicht, ob er das gleich im ersten Jahr schafft. Denn da ist auch Barcelona, vielleicht auch eine englische Mannschaft", sagte Schuster weiter, der als Trainer in der Saison 2007/2008 die spanische Meisterschaft mit den Madrilenen holte.

Aber auch Bayern München könnte, so der 21-malige deutsche Nationalspieler, in der Königsklasse "mit einem starken Arjen Robben gefährlich werden". In der Bundesliga seien die Bayern nach Meinung Schusters das einzige Team, welches Herbstmeister Borussia Dortmund noch gefährlich werden könnte. "Die Münchener würde ich nie abschreiben. Sie sind eine Ausnahmemannschaft, die mal eine Serie von sieben oder acht Siegen landen kann", sagte der 51-Jährige.