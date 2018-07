München (SID) - Der EHC München aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat auf die derzeitige Verletztenmisere reagiert und Rekord-Feldspieler Mario Jann bis zum Saisonende reaktiviert. Der 31 Jahre alte Stürmer wird bereits am Dienstag zum Kader stoßen und am Training teilnehmen. Dies gab der Klub am Montag bekannt.

"Aufgrund der zahlreichen Ausfälle benötigen wir dringend Tiefe im Kader. Dies gilt auch für das Training. Mit Mario Jann haben wir einen Spieler reaktiviert, der praktisch zur EHC-Familie gehört. Für uns ist das die optimale Lösung", sagte EHC-Manager Christian Winkler zur Rückkehr des Routiniers.

Cheftrainer Pat Cortina muss derzeit auf acht Akteure verletzungsbedingt verzichten. Daher suchen die Münchner auch im Defensivbereich nach Verstärkungen.

Jann absolvierte zwischen 2003 und 2010 insgesamt 417 Pflichtspiele für den EHC und erzielte dabei 86 Treffer.