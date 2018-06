Monte Carlo (SID) - Laurent Banide soll den siebenmaligen französischen Fußball-Meister AS Monaco wieder in die Erfolgsspur führen. Banide, bereits von 2006 bis 2008 Coach der Monegassen, tritt die Nachfolge des entlassenen Trainers Guy Lacombe an. Der Champions-League-Finalist von 2004 hatte nach der blamablen 3:4-Niederlage nach Elfmeterschießen im Pokal beim Fünftligisten SO Chambery die Konsequenzen gezogen und Lacombe entlassen. In der französischen Meisterschaft liegt Monaco nur auf Platz 17.