Boston (SID) - Rekordchampion Boston Celtics ist in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach der zweiten Niederlage in Folge nicht mehr Spitzenreiter der Eastern Conference. Am Montagabend unterlag der 17-malige NBA-Meister auf heimischem Parkett vor 18.624 Zuschauern den Houston Rockets mit 102:108. Nach der neunten Saisonniederlage mussten die Celtics damit die Spitzenposition an das Starensemble der Miami Heat abgeben. Miami gewann 21 der letzten 22 Spiele.

Durch einen 95:82-Heimsieg über die Detroit Pistons bleiben die Chicago Bulls im Osten der erste Verfolger des Führungsduos. Vor 21.407 Besuchern im United Center war Bulls-Guard Derrick Rose mit 29 Punkten der erfolgreichste Werfer. Carlos Boozer gelang mit 27 Punkten und 11 Rebounds ein sogenanntes Double-Double (zweistellige Punktausbeute in zwei Kategorien).