Sydney (SID) - Beim WTA-Turnier in Sydney ist die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) nach einem 3:6, 3:6 gegen Dominika Cibulkova (Slowakei) bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Zuletzt hatte Wozniacki bei ihrer Achtelfinal-Niederlage gegen die Tschechin Petra Kvitova im Juni 2010 in Wimbledon gegen eine Spielerin jenseits der Top 30 verloren. Bei den Australian Open, die am kommenden Montag (17. Januar) in Melbourne beginnen, peilt Wozniacki ihren ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an.