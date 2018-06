Inhalt Seite 1 — Olympia 2018: München übergibt Bid Book an das IOC Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Lausanne (SID) - Im Visier der Fernsehkameras und im Blitzlichtgewitter der Fotografen haben Katarina Witt und Bernhard Schwank am Dienstag in Lausanne das Münchner Bid Book an das Internationale Olympische Komitee (IOC) übergeben. 176 Tage vor der Entscheidung über den Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Winterspiele am 6. Juli in Durban/Südafrika war die bayerische Metropole der letzte der drei Kandidaten, der dem IOC die Bewerbungs-Unterlagen aushändigte.

Doch die Münchner Freude wurde Stunden später schon wieder getrübt. "Es wird keine Einigung geben", sagte Ludwig Seitz, Anwalt der 59 Grundstückseigentümer, die ihren Boden nicht für olympische Zwecke geben wollen, dem SID: "Meine Klienten möchten, dass der Kelch der Olympischen Spiele an Garmisch-Partenkirchen vorübergeht. Sie wollen keine Olympischen Spiele in ihrem Ort."

Bauern wendeten sich direkt an Rogge

Die Grundstücksbesitzer hatten nach Ablauf ihres Ultimatums am 22. Dezember in einem Brief an IOC-Präsident Jacques Rogge erklärt, die Spiele in München könnten nicht wie geplant stattfinden, da entscheidend wichtige Grundstücke durch ihre Eigentümer verweigert würden. Mittlerweile stellen sich laut Seitz 63 Eigentümer gegen Olympia 2018 in Bayern.

Die Olympia-Bewerber betonten jedoch, dass für ihre Planungen nur "fünf bis sieben Grundstückseigentümer relevant" seien. Außerdem wiesen sie erneut darauf hin, dass im Zuge der Einigung bezüglich des für die alpine Ski-WM benötigten Grundstücks an der Kandahar-Rennstrecke mit dem entsprechenden Besitzer weitere Verhandlungen mit Blick auf Olympia schriftlich vereinbart worden seien. Seitz hatte diese Behauptung zuvor zurückgewiesen.

Auf Seite neun des Einigungs-Dokuments, das dem SID in Auszügen vorliegt, heißt es: "Klargestellt wird, dass zu den Wintersportveranstaltungen auch die Ski-WM 2011 gehört sowie sämtliche Weltcup-Rennen und ggf. eine weitere zukünftige Ski-WM, ausgenommen ist lediglich die Winter-Olympiade 2018 oder eine spätere. Dieser Regelungsgegenstand bleibt weiteren Verhandlungen vorbehalten.

Witt und Schwank reichen Bid Book ein