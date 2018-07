Inhalt Seite 1 — WM-Vorgeschmack in Katar: Kein Bier, keine Fans Seite 2 Auf einer Seite lesen

Doha (SID) - Die Sonne brennt, der Anpfiff naht, und Takumi Kato hat Durst. "Jetzt wäre ein kaltes Bier genau richtig", sagt der Fan der japanischen Nationalmannschaft und zuckt mit den Achseln. Sein Wunsch bleibt unerfüllt: Alkohol gibt es nicht in dem kleinen Qatar SC Stadium in Doha, nur Eistee, Rayyan Water oder den zuckersüßen Energydrink Pocari Sweat.

Sato hat viel erlebt auf seinen Fanreisen, war 2006 bei der WM in Deutschland und vier Jahre später in Südafrika. "Alles tolle Erlebnisse", sagt der 28-Jährige. Mit Katar wird er dagegen nicht richtig warm. "Hier ist es viel zu ruhig. Es gibt keine Party, kein Bier, keine Discos. Abends sitzen wir im Hotel und wissen nicht, was wir machen sollen", sagt der Allesfahrer. Nach der Vorrunde tritt Sato die Heimreise an.

Dabei präsentiert sich Katar beim Asien-Cup als nahezu perfekter Gastgeber. Die Stadien sind topmodern, blitzeblank und bestens ausgeschildert. Die Ordner sprechen fließend Englisch, lächeln um die Wette und begleiten jeden Zuschauer bis zum Sitzplatz. In Dohas Zentrum gibt es sogar eine Art Fanmeile - doch die bleibt meistens menschenleer. Von Fußball-Flair ist trotz aller Anstrengungen nicht viel zu spüren in dem kleinen Wüstenstaat.

Zuschauer bleiben fern

Die größte Enttäuschung bei dem Asien-Turnier, das der Welt derzeit einen Vorgeschmack auf die WM 2022 gibt, sind die Zuschauerzahlen. Wenn nicht gerade Katar oder Nachbar Saudi-Arabien spielt, verirren sich im Schnitt nur 6000 Fans in die Arenen. Dabei gibt es Tickets schon ab 15 Rial, etwa drei Euro. Für eine der reichsten Nationen der Welt ein Spottpreis. Doch der geneigte Katari lebt seine Leidenschaft lieber beim Kamelrennen aus.

Wer 2022 dennoch nach Katar reist, darf sich auf bleibende Eindrücke freuen. Etwa die in schneeweißen Gewändern, den Dischdaschas, gekleideten Fans, die in der Halbzeitpause ihren Gebetsteppich gen Mekka ausrollen. Oder auf 90-minütige Berieselung aus der Girbah, einem dem Dudelsack ähnlichen Instrument. Vuvuzela war gestern. Oder auf Fans, die den Sieg ihrer Mannschaft mit rasanten Fahrten im Geländewagen feiern. Bei Spritpreisen von 22 Cent pro Liter (!) kein Problem.

