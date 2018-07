Inhalt Seite 1 — Streit um Olympia-Grundstücke: Bauern bleiben hart Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Die Münchner Olympia-Bewerber brüsten sich bereits mit einer bevorstehenden Schlichtung, doch im Streit um Grundstücke für die Winterspiele 2018 ist keine Lösung in Sicht. "Es wird keine Einigung geben", sagte Ludwig Seitz, Anwalt der Grundstückseigentümer in der möglichen Olympia-Außenstelle Garmisch-Partenkirchen, dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Meine Klienten möchten, dass der Kelch der Olympischen Spiele an Garmisch-Partenkirchen vorübergeht. Sie wollen keine Olympischen Spiele in ihrem Ort."

Siegfried Schneider, Leiter der bayerischen Staatskanzlei, hatte am Montag noch eine baldige Lösung in Aussicht gestellt: "Es ist schriftlich bekundet, dass die Verhandlungsoption (auf eine Einigung, d.Red.) gegeben ist. Und wir sind zuversichtlich, dass wir das diese oder nächste Woche unter Dach und Fach bringen", sagte Schneider bei der Präsentation der Bewrbungsunterlagen.

Davon will Seitz jedoch nichts wissen. Er hält Schneiders Aussagen für "unverfroren und erstaunlich. Dies würde voraussetzen, dass es Gespräche gegeben hat. Doch ich habe bislang noch keinen Mucks gehört und es wird auch keinen Verhandlungspoker geben. Meine Klienten werden ihr Land nicht auf dem Altar der Olympischen Spiele opfern."

Staatskanzleichef Schneider bezog sich bei seiner Aussage offenbar auf die Einigung mit einem Grundstücksbesitzer bezüglich der alpinen Ski-WM (7. bis 20. Februar) in Garmisch-Partenkirchen. Dort heißt es: "Dieser Regelungsgegenstand bleibt weiteren Verhandlungen und öffentlich-rechtlichen Verfahren vorbehalten." Dieser Passus ist für Seitz nicht in Zusammenhang mit Olympischen Spielen zu sehen, die Aussage Schneiders aus Sicht des Anwalts damit falsch.

Auf Seite neun des Einigungs-Dokuments, das dem SID in Auszügen vorliegt, heißt es: "Klargestellt wird, dass zu den Wintersportveranstaltungen auch die Ski-WM 2011 gehört sowie sämtliche Weltcup-Rennen und ggf. eine weitere zukünftige Ski-WM, ausgenommen ist lediglich die Winter-Olympiade 2018 oder eine spätere. Dieser Regelungsgegenstand bleibt weiteren Verhandlungen vorbehalten."

"Bewerbung ohne reale Grundlage"

Die Olympia-Bewerber blieben jedoch am Dienstagnachmittag bei ihrer Sicht der Dinge, wonach im Zuge der Einigung bezüglich des Grundstücks an der Kandahar-Rennstrecke mit dem Besitzer weitere Verhandlungen mit Blick auf Olympia schriftlich vereinbart worden seien. Außerdem betonten sie, dass - anders als von Seitz angegeben - nicht 63 sondern nur "fünf bis sieben Grundstückseigentümer relevant" für die Olympia-Planungen seien.