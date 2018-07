Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA dank einer starken Defensivleistung ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Der Titelverteidiger deklassierte am Dienstagabend im heimischen Staples Center die Cleveland Cavaliers mit 112:57. Nur zweimal in der Geschichte des 16-maligen NBA-Champions hat es Siege mit einer höheren Punktdifferenz gegeben. Für die Cavaliers war es dagegen die geringste Punkteausbeute in der Klubgeschichte.

"Ich fühle mit Cleveland-Coach Byron Scott, aber natürlich versucht man immer, so hoch wie möglich zu gewinnen", sagte Lakers-Superstar Kobe Bryant. Aufseiten der Gastgeber erzielten sieben Spieler eine zweistellige Punkteausbeute, dem spanischen Topspieler Pau Gasol gelang mit 13 Punkten und 11 Rebounds ein sogenanntes Double-Double (zweistellige Punkteausbeute in zwei Kategorien).

Derweil haben die San Antonio Spurs ihren zweiten Sieg gegen die Minnesota Timberwolves innerhalb von drei Tagen gefeiert. Nach dem 94:91-Heimerfolg am Sonntag gewann der Ligaprimus auch das Auswärtsspiel mit 107:96. Mit nunmehr 32 Siegen bleiben die Spurs unangefochtener Spitzenreiter der Western Conference. Auf Rang zwei folgen Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks vor den Lakers.