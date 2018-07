Ruhpolding (SID) - Toni Lang (Hauzenberg) wird beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding für den erkrankten Andreas Birnbacher (Schleching) im Einzel über 20km (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start gehen. Birnbacher, der das WM-Ticket bereits in der Tasche hat, leidet an einem grippalen Infekt. Lang, der in diesem Winter bisher nur im IBU-Cup im Einsatz war, war eigentlich als Ersatzmann für Simon Schempp (Uhingen) für den Sprint am Freitag (14.45 Uhr) vorgesehen.