Köln (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Ostermontag (25. April/16.15 Uhr) ein Länderspiel in Köln gegen Weißrussland. Die Begegnung dient als letzter Test vor der Weltmeisterschaft (29. April bis 15. Mai 2011) in der Slowakei. "Ich bin überzeugt, dass die unbeschreibliche Atmosphäre in der Kölner Arena unsere Mannschaft wieder zu Höchstleistungen anspornen wird", sagte DEB-Generalsekretär Franz Reindl.

Erst im vergangenen Jahr hatte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit tollen Leistungen in Köln bei der Heim-WM den vierten Platz gesichert und damit für großes Aufsehen gesorgt.