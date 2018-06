Inhalt Seite 1 — Dallas ohne Nowitzki weiter erfolglos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Indianapolis (SID) - Ohne ihren Superstar Dirk Nowitzki sind die Dallas Mavericks in der NBA allenfalls die Hälfte wert. Mit dem 89:102 bei den Indiana Pacers kassierten die Texaner bereits die sechste Niederlage in der achten Partie ohne den am Knie verletzten deutschen Nationalspieler. Nun hofft man in Dallas inständig auf das Comeback von "Big D" am Freitag im Spiel bei Spitzenreiter San Antonio Spurs. "Es läuft sehr zäh ohne ihn", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle nach der Niederlage bei den Pacers.

Zunächst hatte es bereits in Indianapolis so ausgesehen, als könne Nowitzki nach zweieinhalb Wochen Pause ins Team zurückkehren. Eine Stunde vor Beginn der Partie absolvierte der gebürtige Würzburger in der Kabine Dehn- und Lockerungsübungen. Abwechselnd auf dem linken und dem rechten Bein stehend, balancierte er einen Medizinball, strampelte anschließend 20 Minuten auf dem Ergometer und testete dann auf dem Parkett die Belastbarkeit seines angeschlagenen rechten Knies bei Sprungwürfen und kurzen Sprints. Gemeinsam mit Athletik-Trainer Brad Davis und Mavericks-Eigner Mark Cuban, die ihren besten Mann aufmerksam beim Warm-up beobachteten, entschied sich Nowitzki dann aber gegen einen Einsatz.

Wassertreten und radeln auf dem Hometrainer

"Es ist schon frustrierend für mich, mir alles am Spielfeldrand anschauen zu müssen. Wir haben einige Spiele verloren, in denen ich hätte helfen können", hatte der Deutsche zuletzt mehrfach gesagt. Wassertreten im Pool und radeln auf dem Hometrainer - für einen wie Dirk Nowitzki ist das auf Dauer einfach zu wenig. Aber alles Lamentieren hilft nichts, Geduld ist oberste Tugend. Für Nowitzki ein schmerzhafter Lernprozess: "Ich habe meine Verletzung einfach unterschätzt. Ich dachte, nach ein paar Tagen wäre ich wieder dabei."

Trainer Carlisle weiß um den Wunsch seines Führungsspielers, schnell wieder zum Team zu stoßen. "Er versucht immer alles. Er will aufs Spielfeld. Aber er ist einfach noch nicht an dem Punkt zurückzukehren", sagte der Coach, der außerdem für den Rest der Saison auf Forward Caron Butler (Patellasehnenriss) verzichten muss. Gegen Indiana war Guard Jason Terry mit 18 Punkten und fünf Rebounds bester Spieler seiner Mannschaft.

Eine Überraschung gelang den im bisherigen Saisonverlauf nicht sonderlich erfolgreichen Los Angeles Clippers, die nach wie vor auf den am Knöchel verletzten deutschen Nationalspieler Chris Kaman verzichten müssen. Die Clippers bezwangen die mit Millionenstars gespickten Miami Heat mit 111:105 und besiegelten damit die erste Niederlage der illustren Gäste nach zuletzt neun Siegen in Folge. LA-Guard Eric Gordon mit 26 und Forward Blake Griffin mit 24 Punkten standen Miamis hochbezahlten Protagonisten LeBron James (27 Punkte) und Chris Bosh (26 Punkte) in nichts nach.

Lakers und Spurs siegen