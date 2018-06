Auckland (SID) - Davis-Cup-Spieler Florian Mayer aus Bayreuth hat beim ATP-Turnier in Sydney das Halbfinale erreicht, dagegen ist Philipp Kohlschreiber in Auckland im Viertelfinale ausgeschieden. Mayer gewann gegen den Italiener Potito Starace mit 6:4, 6:1 und trifft im Halbfinale auf den an Nummer vier gesetzte Serben Viktor Troicki.

Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen nahm die Nachricht auf seinem Weg nach Melbourne mit großer Freude entgegen. "Ich bin ohnehin ganz zuversichtlich, was die Australian Open betrifft", sagte Kühnen dem SID: "Mit einer einigermaßen guten Auslosung kann das ein gutes Turnier für uns werden. Davon hängt natürlich wie immer alles ab."

Mayers Davis-Cup-Kollege Philipp Kohlschreiber (Augsburg) war in Auckland dagegen nicht so erfolgreich, er verlor im Viertelfinale mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6 gegen den topgesetzten Spanier David Ferrer.