Melbourne (SID) - Die Tennis-Stars um Roger Federer und Rafael Nadal schlagen am Sonntag in Melbourne für die Opfer des Hochwassers in Australien auf. Neben Grand-Slam-Rekordsieger Federer und dem Weltranglistenersten Nadal nehmen Novak Djokovic und US-Open-Siegerin Kim Clijsters an der Benefizveranstaltung teil. Aus der Riege der einheimischen Spitzenspieler sind der frühere Weltranglistenerste Lleyton Hewitt und der ehemalige US-Open-Sieger Patrick Rafter dabei.