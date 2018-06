Melbourne (SID) - Deutschlands Spitzenspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist bei den am kommenden Montag beginnenden Australian Open in Melbourne an Nummer 30 gesetzt. Weitere deutsche Namen fehlen auf den Setzlisten für das Damen- und Herreneinzel. Nummer eins bei den Damen ist die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) vor Wera Swonarewa (Russland), Kim Clijsters (Belgien) und Venus Williams (USA).

Im Herreneinzel ist der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien) die Nummer eins vor Roger Federer (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien), Robin Söderling (Schweden) und Andy Murray (Großbritannien).