München (SID) - Bayern München startet nach einer gelungenen Wintervorbereitung einen Großangriff auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Sportdirektor Christian Nerlinger spricht im SID-Interview über Ziele, Arjen Robben, den Torwartwechsel und Vertragsgespräche.

SID: "Christian Nerlinger, was war Ihre wichtigste Erfahrung als Sportdirektor des FC Bayern in den vergangenen Monaten?"

Christian Nerlinger: "Es lief in meinem ersten Jahr super, aber auch da hat es schon Situationen gegeben, als wir einige Dinge korrigieren mussten. Jetzt erleben wir wieder ein Phase, wo wir in der Meisterschaft besser werden müssen. Aber gerade da kühlen Kopf zu bewahren, ist das A und O. Man muss die Dinge richtig analysieren und darf sich nicht anstecken lassen von emotionalen Einflüssen. Es ist wichtig, nach den Ursachen zu suchen."

SID: "Wo sehen Sie die Ursachen für die verkorkste Hinrunde?"

Nerlinger: "Wir sind in der Champions League mit fünf Siegen in sechs Spielen durchmarschiert, wir stehen im Pokal-Viertelfinale. Wenn das verkorkst ist... Okay, in der Bundesliga haben wir uns weniger Probleme und einen besseren Tabellenplatz erhofft."

SID: "Warum lief es gerade in der Liga nicht rund?"

Nerlinger: "Ich glaube, dass die Weltmeisterschaft nicht das wichtigste Kriterium war. Wir hatten einfach unglaubliches Verletzungspech. Man sieht es jetzt wieder: Wenn Arjen Robben und Franck Ribery dabei sind, hat diese Manschaft einfach ein anderes Gesicht. Zu den beiden kamen dann aber noch sieben, acht Verletzte. Das konnten wir einfach nicht kompensieren. Und: Dortmund hat eine fantastische Vorrunde gespielt. Wenn sie so eine Rückrunde spielen, dann sind sie auch verdient deutscher Meister."