Köln (SID) - Die Schweinegrippe hat den Bundesligisten 1. FC Köln schwer erwischt. Youssef Mohamad, Kevin McKenna, Miso Brecko und Konstantinos Giannoulis sowie Assistenztrainer Thomas Häßler sind an dem H1N1-Virus erkrankt und befinden sich in ärztlicher Betreuung. "Das ist eine Krankheit, mit der man vorsichtig umgehen muss. Sie werden von unserem Mannschaftsarzt behandelt und haben eine Woche Sportverbot", sagte FC-Pressesprecher Christopher Lymberopoulos dem SID und bestätigte eine entsprechende Express-Meldung.

Ob weitere Spieler ähnliche Symptome aufweisen, ist bislang noch nicht bekannt. "Das wird noch untersucht", ergänzte Lymberopoulos. FC-Trainer Frank Schaefer reagierte gelassen auf die Krankheitsfälle: "Wir sollten jetzt nicht in Panik verfallen."

Am Sonntag im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) muss Schaefer auf jeden Fall auf die vier Akteure verzichten. Insbesondere der Ausfall Mohamads schmerzt, ist er doch in der Innenverteidigung gesetzt.

In Köln ist es nicht der erste Schweinegrippe-Fall. Abwehrspieler Christopher Schorch war bereits im vergangenen Jahr an dem Virus erkrankt und hatte damit für den ersten Fall in der Bundesliga gesorgt.