Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga erfolgt der Startschuss in die Rückrunde. Herbstmeister Borussia Dortmund tritt ab 20.30 Uhr bei Verfolger Bayer Leverkusen an. Mit einem Sieg könnte die Werself den Rückstand zum BVB auf sieben Punkte verkürzen.

Auch in der 2. Bundesliga rollt wieder der Ball, allerdings nur auf zwei Plätzen. Der abstiegsgefährdete Karlsruher SC ampfängt ab 18.00 Uhr im Wildpark die SpVgg Greuther Fürth, Union Berlin trifft zeitgleich auf Alemannia Aachen. Die ursprünglich für Freitag angesetzte Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem SC Paderborn musste abgesagt werden.

Für die deutsche Nationalmannschaft wird es bei der Handball-WM in Schweden zum ersten Mal ernst. Das Team von Bundestrainer Heiner Brand spielt ab 18.15 Uhr zum Auftakt der Gruppenphase in Lund gegen Ägypten.