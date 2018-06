Madrid (SID) - Real Madrid hat dank eines Treffers und einer Vorlage von Nationalspieler Mesut Özil Kurs auf das Halbfinale des spanischen Pokalwettbewerbs genommen. Die "Königlichen" gewannen das Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey im heimischen Estadio Santiago Bernabeu mit 3:1 (1:1) gegen Stadtrivale Atletico.

Özil sorgte in der 90. Minute für den Endstand, zuvor hatte er bereits das 2:1 durch Cristiano Ronaldo (61.) mustergültig vorbereitet. Atletico war durch Diego Forlan früh in Führung gegangen (7.), Sergio Ramos hatte aber schon wenig später für das Team von Trainer Jose Mourinho ausgeglichen (14.). Sami Khedira stand wie Özil in der Startelf.