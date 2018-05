Augsburg (SID) - Zweitligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Torwart Simon Jentzsch verlängert. Der 34-Jährige, der seit Juli 2009 beim FCA spielt, bleibt unabhängig von der Spielklasse ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2012 in Augsburg. "Simon hat in den letzten eineinhalb Jahren bewiesen, dass er ein erfahrener und wichtiger Rückhalt für die Mannschaft ist, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Die Vertragsverlängerung so kurz vor dem Rückrundenauftakt ist ein positives Signal", sagte FCA-Geschäftsführer Andreas Rettig.