Köln (SID) - Der Fußball-Wettskandal hat die Champions League erreicht. Die lang erwartete Anklageschrift gegen die mutmaßlichen Drahtzieher Ante S. und Marijo C. beinhaltet nach SID-Informationen auch das Gruppenspiel der Königsklasse zwischen dem ungarischen Vertreter VSC Debrecen und dem AC Florenz (3:4) am 20. Oktober 2009. Sechs Tore fielen in der ersten Halbzeit. Zudem sollen die Beschuldigten, die angeblich 3,5 Millionen Euro auf 47 manipulierte Spiele setzten, mehrere Zweitliga-Begegnungen des VfL Osnabrück, zwei Europa-League-Spiele und wichtige Begegnungen im Ausland verschoben haben.

"Es geht um Spiele in Slowenien, der höchsten Schweizer Liga, das WM-Qualifikationsspiel Liechtenstein gegen Finnland sowie ein Schweizer U21-Länderspiel. In der Champions League ist das Spiel Debrecen gegen Florenz betroffen", sagte Volker Talarowski, Pressesprecher des Bochumer Landgerichts, dem SID. Er zeigte sich irritiert darüber, dass die Bochumer Staatsanwaltschaft die Anklageerhebung öffentlich machte, obwohl "meines Wissens die Schrift nicht vollumfänglich zugestellt wurde".

Ante S. und Marijo C. ergaunerten Millionen, schmierten Spieler und Schiedsrichter mit Unsummen, plauderten freimütig im Zeugenstand - nun müssen die mutmaßlich wichtigsten Köpfe des Skandals also auf die Anklagebank. Bisher waren S., Schlüsselfigur im Skandal um Schiedsrichter Robert Hoyzer, sowie C. nur als Zeugen vor dem Landgericht. Das Duo, seit 14 Monaten in Untersuchungshaft, soll 2,8 Millionen Euro Gewinn kassiert haben.

Ante S. und Marijo C. die "Hauptverantwortlichen"

Oberstaatsanwalt Bernd Bienioßek ist sicher, nun die dicksten Fische im größten Wettskandal der europäischen Fußball-Geschichte anzuklagen. "Das sind aus unserer Sicht die beiden Hauptverantwortlichen", sagte Bienioßek dem SID am Freitag. Den Wettpaten drohen Haftstrafen wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. "Dies ist strafbewehrt mit Freiheitsstrafen zwischen einem und zehn Jahren, in minder schweren Fällen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Wir gehen davon aus, dass es schnell zu einer Hauptverhandlung kommen wird", sagte Bienioßek.

Ante S. und Marijo C. zählen laut Staatsanwalt Andreas Bachmann zur "Champions League" der Wettbetrüger. Im Zeugenstand hat das Duo umfassende Geständnisse abgelegt. Die Staatsanwaltschaft sprach am Freitag von 30 Spielen, die nicht Gegenstand des laufenden Prozesses in Bochum sind, darunter vier Spiele der deutschen Regional- und Oberligen sowie Pflicht- und Testspiele im Ausland - was so ziemlich jede Interpretation zulässt.

Laut SID-Informationen ist in der Europa League neben dem Spiel zwischen dem FC Basel und ZSKA Sofia die Begegnung Aalborg BK gegen Slavia Sarajevo betroffen. Die fünf Zweitliga-Spiele des FC St. Pauli, die im Zuge des Falles Rene Schnitzler zuletzt ins Gespräch gekommen waren, sind nicht Teil der Anklage.