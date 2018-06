San Antonio (SID) - Ohne den verletzten Basketball-Superstar Dirk Nowitzki geht bei den Dallas Mavericks weiterhin nichts. Die Mavs kassierten im Texas-Derby bei den San Antonio Spurs eine 89:101-Niederlage und damit die fünfte in Serie in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Es war für Dallas das neunte Spiel ohne Nowitzki, der an einer Verletzung im rechten Knie laboriert. In dieser Zeit musste das Team sieben Niederlagen hinnehmen.

San Antonio unterdessen weist mit 34 Siegen bei nur sechs Niederlagen den besten Rekord in der NBA auf und führt in der Southwest Division souverän vor Dallas. "Sie hatten Dirk nicht, und wir haben davon profitiert. Aber das bedeutet nichts, weil sie ohne Dirk nicht das gleiche Team sind", sagte San Antonios Star Tony Parker, der mit 18 Punkten wieder einmal einen glänzenden Abend hatte.

Nowitzki selbst sprach nicht mit Journalisten, deutete im TV-Sportsender ESPN aber an, zeitnah wieder auf den Platz zurückzukehren. "Wir dürfen damit nicht hadern", sagte Mavericks-Coach Rick Carlisle zur Situation.