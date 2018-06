Inhalt Seite 1 — Bayern verspielt Sieg und verliert Ribery Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfsburg (SID) - Bayern München gerät im Titelkampf hoffnungslos ins Hintertreffen. Der Rekordmeister kam zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde nicht über ein 1:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg hinaus und kann eine erfolgreiche Titelverteidigung damit wohl abschreiben. Der Rückstand auf Borussia Dortmund beträgt 16 Punkte. Zudem droht Franck Ribery wieder eine lange Pause - der anfällige Franzose wurde wegen einer Knieverletzung ausgewechselt. Eine Diagnose kündigten die Bayern für Sonntag oder Montag an.

Thomas Müller erzielte in einem turbulenten Spiel nach einem langen Abschlag des guten Torhüter-Debütanten Thomas Kraft (7.) die Führung der Bayern. Sascha Riether (86.) gelang der Ausgleich. Beide Mannschaften verschossen je einen Foulelfmeter.

Vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften Wolfsburger Arena entwickelte sich von Beginn an eine hitzige Partie, in der zunächst vor allem Krafts fußballerische Qualitäten gefragt waren. Immer wieder wurde er von den Abwehrspielern eingebunden und eröffnete mit langen Bällen gekonnt das Spiel. Kurios das 1:0: Müller wurde von Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio angeschossen, der Ball rollte ins Tor.

Robben für den verletzten Ribery

Schrecksekunde dann für die Bayern in der 22. Minute: Ribery musste nach einem Foul von Josue humpelnd den Platz verlassen. Trainer Louis van Gaal brachte Arjen Robben, der nach 237 Tagen sein Comeback im Trikot der Bayern feierte. Auch Neuzugang Luiz Gustavo kam in der 69. Minute zu seinem Liga-Debüt beim Rekordmeister.

Wolfsburgs Trainer Steve McClaren setzte nach dem Verkauf von Kapitän Edin Dzeko zunächst auf nur eine Spitze, dennoch agierten die Hausherren mutig und offensiv. Gefährlicher waren jedoch die Bayern. Nationalspieler Mario Gomez traf nach fünf Minuten die Unterkante der Latte. In der 18. Minute bot sich Mark van Bommel eine riesige Chance, doch er vergab aus zehn Metern. Gomez hatte weitere Großchancen (38./68.), blieb aber im Abschluss unkonzentriert.

Lahm trifft nur den Pfosten