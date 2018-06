Melbourne (SID) - 1,8 Millionen australische Dollar hat am Sonntag eine Benefiz-Veranstaltung der Tennisprofis zu Gunsten der Flutopfer in Australien eingebracht. Einen Tag vor Beginn der Australian Open in Melbourne amüsierten zahlreiche Stars mit einer Mischung aus Sport, Show und Slapstick die 15.000 Zuschauer in der ausverkauften Rod-Laver-Arena. Nach Abschluss der Veranstaltung stellte der Weltverband ITF eine eigene Spende von mindestens 25.000 Dollar in Aussicht.

Dabei waren unter anderem Roger Federer, Rafael Nadal, Lleyton Hewitt und Andy Roddick, der auch als Alleinunterhalter und Komiker Erfolg hätte. Die australische Tennislegende Rod Laver wurde aus ihrer Wahlheimat Kalifornien zugeschaltet. Lavers Heimatstadt Rockhampton ist ebenfalls von den Fluten betroffen.

"Als Tennisfamilie haben wir die Verpflichtung, etwas zu tun", begründete Federer die Initiative der Spieler. Bereits im Vorjahr gab es an gleicher Stelle eine ähnliche Aktion zu Gunsten der Erdbebenopfer in Haiti.