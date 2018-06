Augsburg (SID) - Tabellenführer FC Augsburg ist in der 2. Bundesliga gut aus der Winterpause gekommen. Die Schwaben besiegten zum Auftakt der Rückrunde im bayerischen Derby den stark abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt mit 2:0 (1:0) und mischen im Mehrkampf um den Erstliga-Aufstieg weiter kräftig mit. Verfolger Hertha BSC Berlin kann am Montag bei Rot-Weiß Oberhausen mit dem FCA nach Punkten gleichziehen. Ingolstadt hat im Tabellenkeller nun fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Torsten Oehrl nach einem raffiniertem Zuspiel von Daniel Brinkmann (32.) und Stephan Hain (71.) sorgten für die Fortsetzung der beeindruckenden Serie der Augsburger. Seit zehn Spielen hat die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay nun nicht mehr verloren. Der verdiente Sieg gegen Ingolstadt war der achte seit dem 15. Oktober 2010, allerdings hatten die Gastgeber vor 20.618 Zuschauern in der zweiten Halbzeit bis zum Treffer von Hain auch Glück, dass Ingolstadt die zeitweilige Passivität des FCA nicht nutzen konnte.

Ingolstadt hatte sich in der Winterpause mit den Angreifern Artur Wichniarek und Edson Buddle verstärkt - beide hatten die Reise ins nur rund 60 Kilometer entfernte Augsburg aber nicht mitgemacht. Wichniarek laboriert an Rückenproblemen, und für den Amerikaner Buddle war die Spielgenehmigung nicht rechtzeitig eingetroffen. So blieben die Gäste in der ausgeglichenen zweiten Halbzeit im Strafraum harmlos - bezeichnenderweise war ein Querschläger von Augsburgs Verteidiger Paul Verhaegh, der beinahe ins eigene Tor geflogen wäre, die größte Chance für Ingolstadt (67.).