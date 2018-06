Inhalt Seite 1 — Köln verpasst Erfolg trotz Überzahl Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kaiserslautern (SID) - Die Schweinegrippe und ein wütender Angstgegner waren zuviel für den 1. FC Köln. Trotz einer 50-minütigen Überzahl und einer 1:0-Führung reichte es für den in der Winterpause runderneuerten Bundesligisten nur zu einem 1:1 (1:0) bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Damit verpassten die Kölner, bei denen sich fünf Profis mit H1N1-Virus infiziert haben, zum Rückrundenauftakt den erhofften Erfolg beim Start in die Mission Klassenerhalt.

Der neue Kapitän Lukas Podolski (29.) erzielte den Treffer für die mit drei Neuzugängen aufgelaufenen Kölner, die seit dem 16. Dezember 1989 auf einen Sieg gegen die Roten Teufel warten und auf dem drittletzten Tabellenplatz bleiben. Obwohl der FCK zehn Minuten nach dem Rückstand Torjäger Srdjan Lakic durch einen Platzverweis verlor, kamen die dadurch angestachelten Pfälzer noch zum 1:1 durch Jan Moravek (51.). Lakic wurde nach einem angedeuteten Schlag in Richtung des Kölners Christian Eichner von Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) des Feldes verwiesen.

"Wenn man mit einem Mann mehr spielt, muss man mehr Druck machen. Am Ende müssen wir hier drei Punkte mitnehmen", sagte Podolski, zollte aber auch dem Gegner Respekt: "Die Lauterer haben sich den Punkt verdient."

Neuzugänge stehen in Kölns Startelf

Vor 42.295 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion dominierten die Gastgeber die Anfangsphase. Die Pfälzer überzeugten in den ersten Minuten vor allem mit ihrer hohen Laufbereitschaft und starkem Zweikampfverhalten. Die Gäste wurden weitgehend in der eigenen Hälfte eingeschnürt.

Bei den Kölnern standen die Neuen, die Trainer Frank Schaefer auch in Absprache mit dem neuen Sportdirektor Volker Finke holte, mit Ausnahme des noch verletzten Japaners Tomoaki Makino in der Anfangsformation. Michael Rensing im Tor, Eichner auf der linken Abwehrseite und im Mittelfeld der Pole Slawomir Peszko. Dagegen fehlten die an der Schweinegrippe erkrankten Mato Jajalo, Youssef Mohamad, Kevin McKenna, Konstantinos Giannoulis und Miso Brecko. Zudem stand der verletzte Christopher Schorch nicht zur Verfügung.

Die Gastgeber, deren Trainer Marco Kurz trotz seines hohen Fiebers an den vergangenen Tagen an der Seitenlinie stand, mussten ohne die gesperrten Christian Tiffert und Alexander Bugera sowie Ilijan Micanski, Clemens Walch, Stiven Rivic und Jan Simunek auskommen.