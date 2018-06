Köln (SID) - Nach zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen können die deutschen Handballer den Einzug in die zweite Turnierphase bei der WM in Schweden heute fast schon perfekt machen. Gegner um 18.30 Uhr ist allerdings Ex-Weltmeister Spanien. "Da wird nochmal eine Leistungssteigerung notwendig sein. Das wird eine harte Begegnung", sagte Bundestrainer Heiner Brand.

In der 2. Fußball-Bundesliga wird der 18. Spieltag heute mit der Begegnung zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Hertha BSC Berlin abgeschlossen. Sollten die Berliner gewinnen, würden sie nach Punkten mit Tabellenführer FC Augsburg gleichziehen. Anstoß ist um 20.15 Uhr.