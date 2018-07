Köln (SID) - Die EM-Zweite Juliane Schenk (Berlin) und der EM-Dritte Marc Zwiebler (Beuel) führen das elfköpfige Aufgebot des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) bei der Mixed-EM in Amsterdam (15. bis 20. Februar) an. Zum Kader der EM-Fünften von 2009 gehören auch die US-Open-Mixedsieger Michael Fuchs/Birgit Michels (Bischmisheim/Beuel) sowie die French-Open-Doppelfinalisten Ingo Kindervater/Johannes Schöttler (Beuel/Bischmisheim). Ziel des deutschen Teams ist der Gewinn der dritten Medaille nach Bronze in den Jahren 1972 und 2004.

Das Aufgebot des DBV für die Mixed-EM (gemischte Mannschaften) in Amsterdam (15. bis 20. Februar):

Marc Zwiebler (Beuel), Michael Fuchs (Bischmisheim), Ingo Kindervater (Beuel), Marcel Reuter (Bischmisheim), Oliver Roth (Rosenheim), Johannes Schöttler (Bischmisheim), Juliane Schenk (Berlin), Sandra Marinello (Düren), Birgit Michels (Beuel), Carla Nelte (Refrath), Karin Schnaase (Lüdinghausen).