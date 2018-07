Austin (SID) - Für US-Superstar Michael Phelps ist der Abschluss des Schwimm-Grand-Prix in Austin ernüchternd verlaufen. Über 200m Lagen musste sich der 14-malige Olympiasieger in 2:01,47 Minuten im Duell seinem siegreichen Rivalen Ryan Lochte (1:59,26) deutlich geschlagen mit Rang drei begnügen. Über 100m Freistil verpasste Phelps sogar das Finale.

"Ich bin enttäuscht. Wie alle anderen versuche ich, an Ryans schon wieder hohes Niveau heranzukommen, aber ich brauche einfach mehr Training. Für mich war das Wochenende eine Standortbestimmung, und ich habe gesehen, wie schlecht ich noch bin. Aber das wird mir für die nächsten Monate jede Menge Motivation geben", sagte Phelps nach den Wettbewerben. Nach seiner "durchschnittlichen" Vorstellung kündigte der 24-Jährige für Februar ein längeres Trainingslager in Colorado an.

Phelps gegen Biedermann und Lochte

Vor den abschließenden Rennen am Sonntag hatte Phelps in Austin über 100m Rücken im direkten Duell mit Lochte sowie über 100m Schmetterling gewonnen. Über 200m Freistil war der fünffache Weltmeister von Rom im Vorlauf ausgeschieden.

Seit seinen acht Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking sind Phelps in den vergangenen Jahren in Deutschlands Top-Schwimmer Paul Biedermann (Halle/Saale) und besonders in Lochte zwei ernsthafte Konkurrenten erwachsen. Austin war für Phelps die erste Meeting-Teilnahme nach einer rund fünfmonatigen Wettkampf-Pause. Die großen Ziele des Rekord-Olympiasiegers sind die diesjährige WM in Shanghai sowie die Olympischen Spiele 2012 in London.