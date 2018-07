Frankfurt/Main (SID) - Gold für München 2018: DOSB-Präsident Thomas Bach fiebert der Vergabe der Olympischen Winterspiele entgegen und ist fest von einem deutschen Sieg überzeugt. "Die Olympiabewerbung bringt uns nach vorne, und wir setzen auf die Goldmedaille 2011 in Durban", sagte Bach beim Neujahrsempfang des Deutschen Olympischen Sport-Bundes (DOSB) am Montag. In der zweitgrößten Stadt Südafrikas fällt am 6. Juli die Entscheidung.

Bach warnte aber auch vor verfrühter Olympia-Euphorie. Ein Triumph der Münchner Bewerbung gegen Annecy (Frankreich) und Pyeongchang (Südkorea) werde beileibe kein Selbstläufer: "Auf den Sport kommt 2011 einiges zu. Wir haben in den ersten drei Monaten gleich drei Weltmeisterschaften aus den olympischen Sportarten, aber vor allem steht uns der schwierigste olympische Wettbewerb bevor: Die Wahl der Austragungsstadt 2018. In diesem Wettbewerb gibt es nur eine Goldmedaille, nicht Silber oder Bronze."

Den Streit mit Grundstückseignern in Garmisch, die sich auch juristisch gegen mögliche olympische Wettbewerbe auf ihrem Besitz wehren, sieht Bach aber gelassen. "Man sollte das Problem nicht überbewerten. Wenn wir gewinnen, wird es tolle Spiele 2018 in Garmisch geben - wie wir sie jetzt auch bei der alpinen Ski-WM erleben werden. Da zerbreche ich mir nicht den Kopf wegen der PR-Aktionen eines Anwalts", sagte Bach dem SID.

Deutschland, ein Wintermärchen

Deutschland sei schließlich "ein Wintersportland" geworden. "Welches deutsche Projekt dieser Größenordnung hat sonst noch die Unterstützung von 75 Prozent der Bevölkerung?", fragte Bach in seiner Rede. Dennoch dürften andere Aufgaben nicht vernachlässigt werden, beispielsweise der Beitrag, den Sport zur Integration leiste.

Bach bezog außerdem Stellung zur Diskussion um den Termin für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. "Die Winterspiele werden 2022 auf jeden Fall im Januar und Februar stattfinden, das ist festgelegt", sagte der IOC-Vizepräsident dem SID: "Alles andere lässt sich sicherlich lösen und eine Situation herbeiführen, die dem Wintersport und dem Fußball gerecht wird."

Katar habe deutlich gemacht, dass es die WM im Sommer organisieren wolle. "Abgesehen davon gibt es bei der FIFA noch keine abgeschlossene Meinungsbildung. Ich glaube, es wäre auch im Interesse der FIFA, in den November und Dezember 2022 zu gehen, weil dann die Fußball-WM weltweit größere Aufmerksamkeit gewänne, als wenn sie sich im Januar und Februar die Aufmerksamkeit mit den Olympischen Spielen teilen müsste", sagte Bach.