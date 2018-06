Iserlohn (SID) - Für Nationalspieler Michael Hackert ist die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzeitig beendet. Der Stürmer der Iserlohn Roosters erlitt beim 0:5 am Sonntag bei den Kölner Haien durch einen Stockschlag einen dreifachen Handbruch. Der 29-Jährige wird am Mittwoch operiert. Damit dürfte der Center auch für die Weltmeisterschaft in der Slowakei (29. April bis 15. Mai) nicht infrage kommen.