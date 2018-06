Inhalt Seite 1 — Nowitzki kann Niederlagenserie nicht stoppen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Detroit (SID) - Nach der sechsten Pleite in Folge platzte Dirk Nowitzki der Kragen. "Manchmal kannst du mit einer Niederlage leben. Aber nicht, wenn man gar keinen Enthusiasmus zeigt. Von der Bank kam kein Ton", schimpfte der deutsche Superstar nach der 89:103-Abfuhr bei den Detroit Pistons mit seinen Kollegen von den Dallas Mavericks.

Nowitzki traf an diesem Abend in Auburn Hills keine Schuld. Er hatte gerackert, gekämpft und getroffen wie in besten Zeiten - doch es half nichts. Auch mit dem Würzburger sind die "Mavs" in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA derzeit einfach nicht siegfähig. Nowitzki kam in seinem zweiten Einsatz nach dreiwöchiger Verletzungspause auf 32 Punkte, am Ende aber stand die sechste Niederlage in Folge. Zuletzt hatte Dallas im März 2000 so oft hintereinander verloren.

"So eine Niederlage ist natürlich nicht schön. Es ist schon komisch, wie in dieser Liga die Dinge manchmal laufen. Vorher in der Saison konnten wir machen, was wir wollten und haben gewonnen. Jetzt finden wir keinen Weg aus der Misere", sagte Dirk Nowitzki.

Chandler vor der Rückkehr, Butler nicht

Zahlreiche Verletzungen haben das texanische Team, das mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet war, aus dem Rhythmus gebracht. Neben Nowitzki, der neun Spiele pausieren musste, schmerzen vor allem die Ausfälle von Forward Caron Butler und Center Tyson Chandler. Während Chandler nach einer hartnäckigen Erkältung unmittelbar vor seiner Rückkehr auf das Parkett steht, fällt Butler mit einem Patellasehnenriss für den Rest der Saison aus.

Den Ausfall der beiden Schlüsselspieler akzeptiert Nowitzki nicht als Grund für den negativen Lauf. "Wenn du Spiele in Serie verlierst, muss jeder in seinen Spiegel schauen und sich fragen: Gebe ich mein Bestes, gebe ich alles für das Team und die Fans? Das ist die Aufgabe jedes Spielers."

Nach seiner Knieverletzung befindet sich zumindest der deutsche Nationalspieler auf einem guten Weg. "Er fühlt sich ein wenig besser und hat schon Fortschritte gemacht. Das gibt uns Zuversicht", sagte Dallas-Coach Rick Carlisle. Leider habe sich seine Mannschaft zu sehr versteckt. Ein Grund für die momentane sportliche Talfahrt sei die mangelnde spielerische Qualität.