Bremen (SID) - Der langzeitverletzte Abwehrspieler Naldo vom Bundesligisten Werder Bremen ist am Sonntag in seiner brasilianischen Heimat erfolgreich am Knie operiert worden. "Nach einer intensiven Untersuchung am Samstag haben wir uns für die sofortige Operation entschieden. Ich möchte so schnell wie möglich wieder für Werder spielen", sagte Naldo.

Werders Geschäftsführer Klaus Allofs erwartet den 28-jährigen, der in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat, Anfang Februar in Bremen zurück: "Naldo wird zunächst noch zur weiteren Behandlung in Brasilien bleiben, ehe er seine Reha so bald wie möglich hier in Bremen fortsetzen wird."