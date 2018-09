Wiesbaden (SID) - Die offizielle DTM-Präsentation für die Saison 2011 wird am 10. April erneut in Wiesbaden stattfinden. Im vorigen Jahr waren nach dem Umzug von Düsseldorf in die hessische Landeshauptstadt rund 110.000 Fans in die hessische Landeshauptstadt gekommen, um Stars aus der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft wie Ralf Schumacher, David Coulthard, Timo Scheider oder Mattias Ekström einmal aus der Nähe zu sehen. Mercedes und Audi werden ihre neuen Fahrzeuge vor der Kulisse des Wiesbadener Kurhauses und der Wilhelmstraße in Szene setzen und natürlich auch wieder Demonstrationsrunden durch die Stadt drehen.

"Die DTM ist ein echter Zuschauermagnet. Schon als Wiesbaden im letzten Jahr zum ersten Mal Gastgeber der Auftaktveranstaltung war, kamen bereits rund 110.000 Motorsportfans, Autoliebhaber, Autogrammjäger und Interessierte, um Motorsport zum Anfassen und das bunte Showprogramm für Jung und Alt mitzuerleben", sagte Wiesbadens Oberbürgermeister Helmut Müller: "Und ich bin mir sicher, dass wir die Zuschauerzahl vom letzten Jahr noch toppen können, wenn das Wetter wieder so gut mitspielt wie 2010."