San Diego (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods feiert beim Turnier in San Diego vom 27. bis 30. Januar sein Saisondebüt auf der US-Tour. Der 35-Jährige bestätigte am Mittwoch seinen Start bei den mit 5,3 Millionen Dollar dotierten Farmers Insurance Open. "Ich habe hart an meinem Spiel gearbeitet und freue mich, wieder einzugreifen", teilte Woods auf seiner Homepage mit.

Woods, der im vergangenen Jahr erstmals in seiner Profikarriere ohne Sieg geblieben war, hat das Turnier im Torrey Pines Golf Course bereits fünfmal gewonnen.