Köln (SID) - Den ersten Titel des neuen Jahres im deutschen Sport peilen Rekordsieger Borussia Düsseldorf und Tischtennis-Europameister Timo Boll am heutigen Sonntag bei der Pokal-Endrunde in Stuttgart an. Die Rheinländer wollen den Grundstein zur Wiederholung ihres "Triples" der vergangenen Saison mit Erfolgen im Cup-Wettbewerb, Meisterschaft und Champions League legen.

Stolpersteine für den 19-maligen Pokalsieger, der in der Bundesliga die Tabelle nach der ersten Vorrunden-Hälfte mit weißer Weste anführt und in der Champions League auch schon im Viertelfinale steht, könnten die bislang drei stärksten Liga-Rivalen werden. Final-Four-Neuling 1. FC Saarbrücken führt das Feld der Düsseldorfer Herausforderer an. Weitere Endrunden-Teilnehmer sind Vizemeister und Vorjahresfinalist TTF Ochsenhausen sowie ETTU-Cup-Finalist TTC Fulda-Maberzell. Die Halbfinal-Paarungen werden am Neujahrstag ausgelost.