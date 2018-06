Erfurt (SID) - Team-Olympiasiegerin Stephanie Beckert hat wegen andauernder Rückenprobleme ihren Start bei den Eisschnelllauf-Europameisterschaften im italienischen Klobenstein (7. bis 9. Januar) abgesagt. "Die Probleme hat sie seit dem Sommer. Wir nehmen sie mit Blick auf die Einzelstrecken-WM in Inzell aus der EM raus", sagte Beckerts Trainer Stephan Gneupel nach einem Test-Wettkampf in Erfurt.

Aufgrund ihrer Schwäche im Sprint über 500m zählte die 22-Jährige beim EM-Vierkampf ohnehin nicht zu den Medaillenkandidaten. Beckert, die bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver neben dem Teamgold noch Silber über 3000 und 5000m gewonnen hatte, will bis zur WM in Inzell (10. bis 13. März) wieder fit werden. "Mein Saisonziel ist eine WM-Medaille", sagte Beckert.