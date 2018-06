Köln (SID) - Bundesligist Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Hugo Almeida anscheinend in Schweden fündig geworden. Laut eines Berichts des Fachmagazins Kicker steht Stürmer Denni Avdic vom Erstligisten IF Elfsborg vor einem Wechsel an die Weser. Der 22-Jährige mit bosnischen Wurzeln gilt als sehr talentiert und hat 2009 sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben.