Rom (SID) - Ein hoher Funktionär des des italienischen Erstligisten Lazio Rom ist bei Krawallen nach dem Pokal-Derby gegen den Stadtrivalen AS am Mittwochabend verletzt worden. Maurizio Manzini, Assistent des Sportdirektors, wurde bei den Krawallen nach der 1:2-Niederlage Lazios durch Splitter einer zerbrochenen Fensterscheibe des Mannschaftsbusses verletzt. Hooligans hatten den Bus mit den Steinen beworfen. "Ich hatte Glück, dass ich eine Brille aufhatte, sonst wären die Splitter direkt in meinem Auge gelandet", sagte Manzini.

Bei weiteren Auseinandersetzungen wurde ein 15 Jahre alter Lazio-Fan sogar mit einem Messer verletzt und die Klinik eingeliefert. Schon vor dem Derby war es zu Ausschreitungen gekommen, dabei waren vier Personen festgenommen worden.