Cortina d'Ampezzo (SID) - Lindsey Vonn aus den USA hat das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag im italienischen Cortina d'Ampezzo dominiert. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin lag auf der Olimpia delle Tofane 1,37 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Julia Mancuso sowie 1,68 Sekunden vor Elisabeth Görgl aus Österreich. Maria Riesch, die im ersten Training die Bestzeit vor Mancuso und Daniela Merighetti aus Italien erzielt hatte, belegte diesmal mit 2,58 Sekunden auf Vonn Rang sieben. Gina Stechert aus Oberstdorf (3,64 Sekunden zurück) erreichte Rang 17, Viktoria Rebensburg (Kreuth) und Isabelle Stiepel (Mittenwald) die Ränge 38 und 46.

In Cortina soll am Freitag zunächst ein Super-G ausgetragen werden. Das Rennen war zuvor schon zweimal abgesagt worden - in St. Moritz sowie in Val d'Isere. Nach der Abfahrt am Samstag folgt am Sonntag ein weiterer Super-G. Im Gesamtweltcup fährt Maria Riesch mit 196 Punkten vor Vonn, die im bisherigen Saisonverlauf den beiden schnellen Disziplinen deutlich besser abgeschnitten hat. Im ersten Training am Mittwoch hatte die Amerikanerin allerdings nur mit Mühe und bereits zum wiederholten Male einen schweren Sturz vermieden.