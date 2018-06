Inhalt Seite 1 — DHB-Team tankt Selbstbewusstsein gegen Tunesien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kristianstad (SID) - Die deutschen Handballer haben sich den Frust von der Seele geworfen und das erste Vorrunden-Aus bei einer WM seit 37 Jahren abgewendet. 24 Stunden nach dem Debakel von Kristianstad zog die Mannschaft von Bundestrainer Heiner Brand durch ein 36:26 (15:12) im "Gruppen-Finale" gegen Afrikameister Tunesien in die Hauptrunde ein. "Dieser Sieg ist viel wert. Wir haben super gekämpft, das war eine überzeugende Leistung", sagte der überragende Torhüter Johannes Bitter.

Der Weltmeister von 2007 untermauerte mit 6:4 Punkten den dritten Platz der Gruppe A und konnte zumindest zeitweise Wiedergutmachung für die Pleite gegen Frankreich (23:30) vom Vortag betreiben. Allerdings startet die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) punktlos in die nächste Turnierphase, da sie in der Vorrunde auch gegen Spanien (24:26) verloren hatte. "Natürlich haben wir uns diese Ausgangslage nicht erträumt, aber wir werden sehen, was noch zu machen ist", sagte Brand und meinte: "Wir kämpfen jetzt für Olympia.".

Hens und Preiß beste Werfer

Vor 3050 Zuschauern waren gegen die Tunesier Pascal Hens (6 Tore/HSV Hamburg) und Sebastian Preiß (5/TBV Lemgo) die besten deutschen Werfer. In der am Samstag beginnenden Hauptrunde sind im schwedischen Jönköping der Olympiazweite Island sowie Ungarn und Norwegen die Gegner.

Die DHB-Sieben hat bei ihrer "Mission Impossible" nur noch theoretische Chancen auf das Erreichen des Halbfinals, darf aber zumindest weiter von der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 träumen. Um eine realistische Chance auf London zu wahren, ist aber mindestens WM-Platz sieben nötig.

Einen Tag nach der Schmach gegen Frankreich und der folgenden nächtlichen Krisensitzung im Mannschaftshotel wussten die Spieler, was die Stunde geschlagen hatte. Bereits vor dem Warmmachen bildeten sie einen Kreis und schworen sich auf das "Finale" gegen Tunesien ein.

Garant für den Sieg: Johannes Bitter