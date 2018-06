Inhalt Seite 1 — Fünfter Saisonsieg für Vonn, Riesch nur Neunte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cortina d'Ampezzo (SID) - Als Lindsey Vonn ihre Arme zum Jubel in die Höhe riss, sah Maria Riesch mit versteinerter Miene zu. Beim fünften Saisonsieg ihrer Freundin und Rivalin beim Weltcup-Super-G in Cortina d'Ampezzo fuhr Riesch nur auf Platz neun und verlor wichtige Punkte in der Gesamtwertung. Riesch setzte sich eine übergroße, dunkle Sonnenbrille auf und versuchte, ihre Emotionen zu verbergen - doch ihr Frust war zu groß. "Ich bin mit so einer Platzierung nicht zufrieden. Das ist sehr ärgerlich", sagte sie.

Die Doppel-Olympiasiegerin liegt im Gesamtweltcup zwar weiter in Führung, ihr Vorsprung auf Vonn ist jedoch von 196 Punkten auf 125 zusammengeschrumpft. Und es droht weiteres Ungemach: Am Samstag und Sonntag stehen mit Abfahrt und einem weiteren Super-G erneut zwei Speed-Rennen auf dem Programm. "Dieses und das nächste Wochenende in Sestriere sind richtungweisend für den Gesamtweltcup. Ich habe eine große Chance, zu gewinnen. Aber ich darf nicht zu viele Punkte verlieren", sagte Riesch. Teil eins dieses Unterfangens ging gründlich schief.

Bei einem Fahrfehler im unteren Streckenabschnitt verlor Riesch viel Zeit - und, noch schlimmer, etwa 8km/h an Geschwindigkeit. "Ich bin eigentlich keine Schön-Wetter-Fahrerin, aber es wäre ein Rennen für mich gewesen. Kurssetzung und Bedingungen waren gut. Umso mehr ärgert es mich, dass ich diesen Fehler gemacht habe", sagte Riesch. 0,86 Sekunden war die Partenkirchnerin langsamer als Vonn, die in 1:11,66 Minuten ihren 38. Weltcup-Sieg feierte. Anja Pärson (Schweden/0,43 Sekunden zurück) und Anna Fenninger (Österreich/0,47) folgten mit respektablem Abstand. Viktoria Rebensburg (Kreuth/1,00) wurde gute Elfte.

Vonn: "Nicht alles riskiert"

"Ich habe im Super-G zuletzt immer einen großen Fehler gemacht, deshalb habe ich heute nicht alles riskiert", sagte Vonn. Die Taktik ging auf. "Es war eine große Chance, ich habe sie genutzt", sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin stolz. Das Duell mit Riesch sei "ein großer Kampf, der bis zum Schluss weitergehe", meinte die Amerikanerin. Sie hoffe, dass sie nach den fünf Speed-Rennen von Cortina und Sestriere in der Gesamtwertung "in der Nähe von Maria" sei.

Es scheint jedoch gut möglich, dass Vonn ihre Freundin bis dahin überholt hat und als Führende in die WM in Garmisch-Partenkirchen geht. Riesch hofft deshalb, dass die in der vergangenen Woche in Maribor abgesagten Torläufe noch nachgeholt werden. Weil der Kalender aber kaum mehr Termine bietet, droht ein kompletter Ausfall. "Das", sagte Riesch, "fände ich nicht fair."

Riesch will Vonn schlagen