Karlsruhe (SID) - Der abstiegsgefährdete Zweitligist Karlsruher SC kann im Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr) bei Alemannia Aachen auf Neuzugang Andrei Cristea zurückgreifen. Der rumänische Nationalstürmer erhielt am Freitag die Freigabe von seinem Ex-Klub Dinamo Bukarest. Cristea war am vergangenen Wochenende verpflichtet worden, der 26-Jährige hat beim KSC einen Vertrag bis 2013 unterschrieben.