Peking (SID) - Der deutsche Bahn-Vierer muss nach Platz 12 beim Weltcup in Peking noch stärker um die Olympia-Qualifikation für London 2012 bangen. In der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung wurde das Quartett mit Stefan Schäfer (Cottbus), Marcel Kalz (Berlin), Christopher Muche (Stuttgart) und Kersten Thiele (Sinsheim) bei Russlands Sieg (4:01,900) nur in schwachen 4:14,612 Minuten gestoppt.

Auch die deutschen Verfolgerinnen kamen nicht in die Top 10 der Qualifikation. Janine Bubner (Cottbus), Verena Jooß und Franziska Ruschke (Erfurt) belegten nach 3000 Metern und 3:35,507 Minuten den 13. Platz. Hier fuhr Neuseeland mit 3:26,477 Minuten die beste Zeit.