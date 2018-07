Gummersbach (SID) - Kreisläufer Jörg Lützelberger (25) hat seinen am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrag beim VfL Gummersbach bis 30. Juni 2014 verlängert. Der Tabellenneunte der Handball-Bundesliga macht damit deutlich, dass er weiter an der bisherigen Mannschaft festhalten will, die ab der Saison 2012/2013 in der neuen Gummersbacher Arena auflaufen soll.