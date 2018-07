Köln (SID) - Ein Einsatz von Innenverteidiger Dante für Borussia Mönchengladbach im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) ist weiter fraglich. Trainer Michael Frontzeck berief den Brasilianer zwar in den Kader, will aber erst am Samstag entscheiden, ob Dante auch spielen kann. Der 27-Jährige hatte beim 4:0 im Derby beim 1. FC Köln einen Teilabriss des Innenbandes im Knie erlitten.